إنهاء مهام الطيب بلعيز رسميا

تم إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز رسميا وتعيين فنيش كمال خلفا له حسبما صدر في العدد رقم 25 من الجريدة الرسمية.
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يشهد حي المصاعبة الغربية بولاية الوادي، كارثة بيئية، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحي، مُشكلة برك ومستنقعات خاصة أمام بيت الله (مسجد الهدى) بحي المصاعبة الغربية…
لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 343 آخرون في 296 حادث مرور بالمناطق الحضرية.
حسب ما أفادت به اليوم الخميس حصيلة لمصالح الأمن الوطني، خلال الفترة الممتدة من…
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