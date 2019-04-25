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إنهاء مهام الطيب بلعيز رسميا

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إنهاء مهام الطيب بلعيز رسميا
بقلم أمينة داودي

تم إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز رسميا وتعيين فنيش كمال خلفا له حسبما صدر في العدد رقم 25 من الجريدة الرسمية.


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