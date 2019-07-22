إنهاء مهام اللواء بوعافية من على رأس أكاديمية شرشال العسكرية

أنهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مهام قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، اللواء بلقاسم بوعافية.

وحسب نص مرسوم رئاسي، صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، فإن إنهام مهام اللواء بوعافية قد تم توقيعه يوم 30 جوان الماضي.

وفي نفس اليوم، وقع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح على مرسوم آخر، يقضي بتعيين اللواء سليم قريد، قائد لأكاديمية شرشال.

وقد شغل اللواء سليم قريد في وقت سابق، منصب قائد المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ببرج البحري شرقي العاصمة.

وكان اللواء بوعافية قد جرى تعيينه قائدا لأكاديمية شرشال، في أوت 2018، خلفا للواء علي سيدان الذي تم تعيينه قائدا للناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

وفي سياق متصل، تقرر تغيير تسمية إحدى الدوائر المركزية بوزارة الدفاع الوطني.

وحسب نص مرسوم رئاسي، فإن دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات، قد أصبحت تحمل اسم دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الالكترونية.

وقد جرى توقيع المرسوم الرئاسي الخاص بتغيير التسمية من طرف رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يوم 25 جوان الماضي.