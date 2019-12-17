إنهاء مهام المدير العام بالنيابة و5 إطارات بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف

أنهت وزارة الصحة والسكان مهام 5 إطارات بالمستشفى الجامعي سعادنة عبد النور وعلى رأسهم المدير العام بالنيابة.

وحسب مصادر جد مطلعة على القضية، فقد تم إستبدال المدير العام بالنيابة بالمدير العام للقطاع الصحي للمؤسسة الجوارية.

وجاء انهاء المهام بعد أن عاش هذا المرفق الصحي في الآونة الأخيرة فضائح بالجملة بداية من فضيحة سجن المدير السابق.

بالإضافة إلى إطار من مكتب الصفقات والامينة العامة بتهم تتعلق بالفساد الذي هز قطاع الصحة.

ليتم تعويضه بالمدير العام بالنيابة منصوري مبارك الذي أنهيت مهامه اليوم في ظروف غامضة بعد ان قضى السنة.

وأضافت ذات المصادر أنه تم تعويضه بالمدير العام لقطاع الصحة الجوارية عطوط عبد الرحمان رفقة مدير الموارد البشرية “د.ه”.

واستبداله ب “د.ع” مدير التكوين بنفس المستشفى وإنهاء مهام كل من الامين العام (ب.أ) واسخلافه ب(م.ه) مدير المؤسسة مختصة في التدليك برأس الماء.

كما تم أيضا إبعاد مدير النشاطات الطبية (م.م) وتعويضه ب(م.ع) استاذ في مصلحة أمراض الأوبئة.

فيما أنهيت مهام مدير الوسائل” dmm”(ر.ت) إلى أن يتم التنصيب الرسمي للوافدين الجدد على رأس هذا المرفق المهم.