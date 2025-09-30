إنهاء مهام المدير العام لأوبرا الجزائر وتكليف الأمين العام بتسيير المؤسسة

أنهيت اليوم الثلاثاء، مهام المدير العام لأوبرا الجزائر، عبد القادر بوعزارة، وتم تكليف الأمين العام لأوبرا الجزائر فريد خاوس، بتسيير المؤسسة بالنيابة.

وأوضحت وزارة الثقافة والفنون في بيان لها، أنه تقرر اليوم إنهاء مهام المدير العام لأوبرا الجزائر عبد القادر بوعزارة. وتكليف الأمين العام لأوبرا الجزائر فريد خاوس بتسيير المؤسسة بالنيابة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور