إنهاء مهام المدير العام لأوبيرا الجزائر
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أدانت محكمة المسيلة، اليوم الأحد، مدير الثقافة السابق للولاية، بـ6 أشهر حبس نافذة، عن تهمة إهانة أحد رموز الثورة التحريرية.
وكانت النيابة قد التمست سنتين حبسا…
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اعلنت الشركة الوطنية لتطهير المياه "سيال"، اليوم الاحد، مشاركتها في عملية تنظيف وتعقيم شارع حسيبة بن بوعلي بالعاصمة.
وحسب سيال فقد شارك في عملية التنظيف والتعقيم…
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تمكن عناصر الدرك الوطني لبلديتي عين الحديد وفرندة، في عمليتين منفصلتين ، من حجز كمية معتبرة من القمح اللين "الفرينة".
وأفاد بيان لخلية الاعلام لذات المصالح،…
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