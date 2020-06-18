إنهاء مهام المدير العام لشركة الطباعة عبد القادر متشاط

تم أمس الاربعاء، انهاء مهام الرئيس المدير العام لشركة الطباعة للجزائر والمسير بالنيابة لشركة طباعة الجزائر العاصمة (سيمبرال) والمؤسسة الوطنية للصحافة عبد القادر متشاط.

وحسب بيان شركة الطباعة في الجزائر، فإن تم تعيين المدير التجاري الحالي للشركة، مراد زركال كمسير بالنيابة.

ويهدف القرار إلى ضمان الاستقرار والحفاظ على الصحف المكتوبة في جو هادئ لا سيما في هذا الظرف الذي يشهد نقاش شامل ومتعدد حول الدستور، الذي يتطلب مساهمة جميع القوى الحية السياسية والاجتماعية للوطن.

ويعتبر التغيير، الأول من نوعه على مستوى قطاع الطباعة.