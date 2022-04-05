إنهاء مهام المدير العام للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بموجب مرسوم رئاسي مهام المدير العام للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية.

وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وبموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شعبان عام 1443. الموافق لـ 22 مارس سنة 2022. فقد تم إنهاء مهام محمد زيان حسني بصفته مديرا عاما للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية.

كما تم بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 شعبان عام 1443. الموافق لـ 22 مارس سنة 2022. تعيين زيتوني أولاد صالح مديرا عاما للإقامات الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية.