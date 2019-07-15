إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للسياحة ONAT
-
سجلّت ولاية جيجل عبر كامل ترابها الإقليمي خلال الـ24 ساعة الماضية 8 حوادث مرور متفرقة، حسبما أفاد به لمصالح الحماية المدنية.
ووفقا لذات المصدر، فإنّ مجموع…
-
أدت الإحتفالات الهسترية، التي جرت في مختلف شوارع ومدن البليدة، عقب فوز المنتخب الوطني الجزائري، بهدفين مقابل هدف، في لقاء النصف نهائي من دورة الكان…
-
تمكن أفراد فصيلة الأمن والتدخل للدرك الوطني، في بشار، من توقيف شخصين "37 و39 سنة"، وجد بحوزتهما 240 قرص مهلوس.
وحسب بيان لذات الفرقة، فقد تم…
التعليقات (0)