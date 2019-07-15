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إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للسياحة ONAT

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إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني للسياحة ONAT
بقلم نويس عبد الجلال

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