تم اليوم الأربعاء، إنهاء مهام المدير العام للديوان الوطني المشترك للخضر واللحوم كمال بن ضيف .

وكان “كمال بن ضيف” قد جرى تنصيبه على رأس المديرية العامة للديوان الوطني المهني للخضر واللحوم بتاريخ 09 جانفي 2022 خلفا لعزيز أوشان.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، فقد تم أيضا إنهاء مهام كل من مديرة المصالح البيطرية بوزارة الفلاحة فيروز بن دحمان والمفتش العام بوزارة الفلاحة غديري ياسين.

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، قد أنهى مهام المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب بن كعكع سليمان، وعين مختار بوزيان خلفا له.

كما عين شرفة، مدير دعم الإنتاج الوطني للحليب بالديوان الوطني المهني للحليب مختار بوزيان مديرا جديدا لديوان الحليب. حسب ما علمته “النهار أونلاين”، من مصادرها الخاصة،.