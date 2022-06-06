إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية كمال منصوري

أنهى وزير الصناعة الصيدلانية جمال لطفي بن باحمد، اليوم الإثنين، مهام المدير العام للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية كمال منصوري .

وفي المقابل، تم تكليف شريف دليح الأمين العام لوكالة المواد الصيدلانية بتسيير الوكالة بالنيابة.

ويأتي هذا التغيير أسبوعا بعد إنهاء مهام طاهي مريم مديرة التسجيل بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.

كما يدخل التغيير في إطار إعادة هيكلة تهدف إلى ضمان نجاعة وحسن سير عمل وكالة المواد الصيدلانية.