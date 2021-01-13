إنهاء مهام المدير العام لمجمع الهندسة الريفية

الوطني
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إنهاء مهام المدير العام لمجمع الهندسة الريفية
بقلم عبد الرحمن.س

أنهت الجمعية العامة الاستثنائية  لمجمع الهندسة الريفية مهام المدير العام للمجمع  كمال عاشوري.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار اونلاين” فقد تم خلال الجمعية العامة الاستثنائية تنصيب زهير زيريري بصفته مديرا عام للمجمع.

وكان المدير العام الجديد للمجمع قد شغل منصب  محاسب بالمجمع  الذي يعتبر مجمعا استراتيجيا في قطاع الفلاحة.

بالموازاة مع ذلك كانت الجمعية العامة العادية لذات المجمع قد انعقدت قبل 10 أيام  أين تم تنقيط المدير المقال من منصبه كمال عاشوري بـ90 نقطة من 100  في المنحة السنوية لسنة 2019.

ويعتبر المدير العام  السابق المقال من منصبه كمال عاشوري  أحد إطارات المجمع  يحوز على شهادة هندسة فلاحية  سبق أن تم تنصيبه من قبل الوزير السابق للفلاحة  شريف عماري.


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