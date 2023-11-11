إنهاء مهام المدير العام لوكالة عدل

تم إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني، وتنصيب فؤاد مقراني في ذات المنصب.

هذا وقام المدير العام للموارد البشرية بوزارة السكن، بقرار من وزير السكن، طارق بلعريبي، بتنصيب فؤاد مقراني مديرا عاما للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.

حيث إستلم فؤاد مقراني، صبيحة اليوم السبت، بمقر المديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، مهامه كمدير عام للوكالة، خلفا لفيصل زيتوني.

وتمت مراسم تسليم وإستلام المهام بحضور إطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.