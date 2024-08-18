قرر المكلف بتسير شؤون ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف سماعيل محمد سعيد إنهاء مهام المسؤول الأول عن ملعب نيلسون مانديلا.

وكشفت الصفحة الرسمية لديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف، اليوم الأحد، عن اسباب، الإقالة حيث قالت أن القرار جاء على خلفية النقائص المسجلة على مستوى المدرجات وأرضية ميدان الملعب الذي يحتضن مباراة الدور التمهيدي لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا مولودية الجزائر و الضيف واتانغا الليبيري.

ونال المسؤولين عن ملعب نيلسون مانديلا، انتقادات كبيرة وعديدة من قبل المتتبعين، بعد مشاهدة أرضية الملعب التي تغير شكلها و شكل لونها.

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