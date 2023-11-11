إنهاء مهام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان والعرباوي خلفا له

أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مهام الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

كما تم تعيين نذير العرباوي وزيرا أول للحكومة، خلفا لأيمن بن عبد الرحمان الذي انهيت مهامه.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “بناءً على الدستور، لاسيما المادة 91 (5و7) منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 جوان سنة 2021. والمتضمن تعيين الوزير الأول، عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نذير العرباوي وزيرًا أول. خلفًا لأيمن بن عبد الرحمن الذي أنهيت مهامه. كما عيّن بوعلام بوعلام المستشار لدى رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات، مديرًا لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة”.