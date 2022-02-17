إنهاء مهام رؤساء دوائر بهذه الولايات

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية صدور مرسومين رئاسيين مؤرخين في 10 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 13 جانفي سنة 2022، يقضيان بإنهاء مهام رؤساء دوائر في بعض الولايات.

وبموجب هذا المرسوم، تم إنهاء مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الأتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

1-ولاية أم البواقي : – الناصر زراولية، بدائرة الضلعة.

2-ولاية باتنة : – نذير عويدي، بدائرة سفانة – علي حداد، بدائرة تيمقاد.

3-ولاية بجاية : – صديق بن جارو، بدائرة تيمزريت، – عبد الحميد موايسي، بدائرة سوق الاثنين، – رابح فليسي، بدائرة إغيل علي، – مليكة طالبي، بدائرة أوقاس، – مسعود سعیدی سیاف، بدائرة صدوق، – عبد الحكيم فقراوي، بدائرة تازمالت، – علي بورغود، بدائرة سيدي عيش، – دليلة بن عيش، بدائرة بني معوش.

4-ولاية بسكرة : – إبراهيم بوقنونو، بدائرة القنطرة ، – سليمان محمة ، بدائرة جمورة – إبراهيم خزان، بدائرة زريبة الوادي.

5- ولاية بشار : – نصر الدين عصماني، بدائرة الأحمر.

6-ولاية البويرة : – بخدة زمولي، بدائرة القادرية، – فاطمة الزهراء بلحسين، بدائرة الهاشمية

7-ولاية تلمسان : – عبد الحليم بن براهيم، بدائرة بني سنوس ، – أحمد عيسی، بدائرة باب العسة

كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية أيضا تعيين رؤساء دوائر بالولايات المذكورة

8- ولاية قالمة: – نورة غانمي، بدائرة حمام دباغ

9-ولاية المسيلة : – عبد القادر سماوي، بدائرة عين الحجل 10-ولاية معسكر : – محجوبة صندوق، بدائرة عوف، – جيلالي قادري، بدائرة عين فارس، – العربي بوراس، بدائرة عكاز، – بشیر منون، بدائرة غريس، – هشام ماحي، بدائرة تيزي. 11-ولاية ورقلة : – براهيم بوشاشي، بدائرة ورقلة 12-ولاية وهران : – خديجة يحياوي، بدائرة وادي تليلات. 13-ولاية البيض : – نعيمة بن دبيش، بدائرة شلالة. 14-ولاية بومرداس : – محمد مساهل، بدائرة بومرداس. 15-ولاية الطارف : – توفيق دريس، بدائرة القالة. 16-ولاية تيسمسيلت : – عبد القادر براوي، بدائرة برج الأمير عبد القادر. 17-ولاية الوادي : – حامد تواتي، بدائرة المقرن، – مبارك بوفجيغن، بدائرة حاسي خليفة، – باديس مختار ، بدائرة قمار. 18-ولاية خنشلة : – الطاهر شتیح، بدائرة ششار. 19-ولاية تيبازة : – محمد مزيان، بدائرة تيبازة. 20-ولاية ميلة : – عبد الله بوفرن، بدائرة تلاغمة – لعريبي دغة، بدائرة بوحاتم 21-ولاية عين الدفلى : – عبد الحميد عطوي، بدائرة عين الأشياخ 22-ولاية النعامة : – عبد ربي مؤدن، بدائرة مفرار 23-ولاية عين تموشنت : – محمد نوي ، بدائرة ولهاصة لغرابة. 24-ولاية تيارت : – بارودي أمبارك، بدائرة مهدية. كما شهدت ولاية تيزي وزو إنهاء مهام 6 رؤساء دوائر على مستوى الولاية 25- ولاية تيزي وزو : – زوبير عيسى الباي، بدائرة تيزي غنيف، – أحمد كداوة، بدائرة معانقة، – بوعلام علواش، بدائرة واضية – جمال أيت حمودة ، بدائرة واسيف، – توهامي قوقة، بدائرة واقنون، – حسينة قاسي، زوجة أدرار، بدائرة بني يني 26-ولاية الجلفة : – عمار مشيش، بدائرة دار الشيوخ. 27-ولاية جيجل : – جلول شبوي، بدائرة جيجل، – محمد دعدوش، بدائرة زيامة منصورية – وهاب بومنجل، بدائرة سيدي معروف، – عبد الحليم شلوفي، بدائرة جيملة، – زيتوني بوجلال، بدائرة العنصر. 28-ولاية سطيف : – تواتي صدوقي، بدائرة حمام فرفور، – مدني شبان، بدائرة عين أرنات. 29- ولاية سكيكدة : – بشیر غجاتي، بدائرة الزيتونة – اليمين بن شور، بدائرة أولاد عطية. 30- ولاية سيدي بلعباس : – رشيد مواسي، بدائرة سيدي علي بوسيدي، – علي عابد مرايم، بدائرة مرين، – عبد القادر برقوق، بدائرة سيدي علي بن يوب، – عبد القادر حضري، بدائرة راس الماء، – نور الدين سعيداني، بدائرة سفيزف. 31- ولاية عنابة: – لمنور بن أودينة، بدائرة برحال، – نور الدين بولغالغ، بدائرة شطايبي. 32- ولاية غرداية: – محمد تقاري، بدائرة متليلي. 33- ولاية غليزان : – محمد سعيدي، بدائرة يلل. 34- ولاية تيميمون : أحمد معطي، بدائرة تينركوك. 35-ولاية بني عباس : – موسی دهيني، بدائرة إقلي. – محمد غريسي بن يوسف، بدائرة كرزاز ولاية توقرت : – جمال حيرش، بدائرة توقرت. طالع أيضا: تراجع إصابات فيروس كورونا بالجزائر كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 264816 إصابة. كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6769، بعد تسجيل 10 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة. هذا وتماثل 323 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 176027. فيما يتواجد 19 مريضا بمصلحة العناية المركزة. للتذكير، سجلت الجزائر أمس الأربعاء 424 إصابة جديدة بفيروس كورونا و9 وفيات. ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن. كما أكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19. كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

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