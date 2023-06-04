إنهاء مهام رئيس القسم الرياضي بالتلفزيون العمومي وتعيين خليفته

أنهي مهام رئيس القسم الرياضي بالتلفزيون العمومي جمال بن علي، اليوم الأحد، الذي سبق و أن تم تعيينه في شهر فيفري الماضي.

كما عين مسؤولي التلفزيون العمومي الصحفي القدير حسان جابر على رأس القسم الرياضي، وهو الذي اشتغل قبل سنوات مساعدا لمسؤول القسم الرياضي حفيظ دراجي قبل شدّ الأخير الطريق إلى قطر.

وعمل حسان جابر مؤخرا نائب رئيس القسم الرياضي لما كان الصحفي محمد شماني مكلّفا بمهمّة رئاسة القسم.

كما يعتبر الصحفي حسان جابر أحد أعمدة القسم الرياضي الذي اشتغل فيه منذ سنوات طويلة جدا وصاحب خبرة كبيرة في المجال.

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