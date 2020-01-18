إنهاء مهام رئيس بلدية آفلو

تم اليوم السبت، إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية آفلو، بودور الصافي، بناء على مراسلة من وزارة الداخلية.

وجاء هذا الإجراء لكون رئيس المجلس الشعبي لبلدية آفلو متابع في قضية تتعلق بالتعدي على ملكية شخصية خلال عهدته الحالية.

وكان المعني أمر بفتح طريق ثانوي، يمر عبر إحدى الممتلكات الشخصية، دون اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة مثلما جرى توضيحه.

وسيتم في هذه الحالة تفعيل المادتين 71 و 73 من القانون رقم 10-11 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق لـ 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وكيفية استخلاف رئيس البلدية الذي أنهيت مهامه، كما أشير إليه.