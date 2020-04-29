إنهاء مهام سبعة سفراء فوق العادة لتكليفهم بوظائف أخرى

أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام سبعة سفراء فوق العادة مفوضين للجمهورية الجزائرية لتكليفهم بوظائف أخرى.

وحسبما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد وقع مرسوما رئاسيا يوم 18 أفريل الجاري لإنهاء مهام سبعة سفراء فوق العادة مفوضين عن الجزائر وهذا لأجل تكليفهم بوظائف أخرى.

ويتعلق الأمر بكل من صالح فرنسيس بكينيا وعلي بن زرقة بمملكة الدنمارك، بالإضافة إلى كل من محمد صالح لعجوزي بعمان وصالح لبديوي ببولندا.

كما تم إنهاء مهام كل من عبد الحميد عبداوي بصفته سفيرا فوق العادة بالكويت، بالإضافة إلى عبد القادر حجازي بصفته سفيرا في جمهورية اليمن وعزوز باعلال بالنيجر.