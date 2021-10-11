إنهاء مهام سفير الجزائر بالمغرب عبد الحميد عبداوي

امضى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا تضمن إنهاء مهام السفير فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية بالرباط عبد الحميد عبداوي. وهذا ابتداء من تاريخ 25 أوت.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 76 الصادر 6 اكتوبر 2021 إنهاء مهام السفير عبد الحميد عبداوي. وهذه بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية بالرباط المغربية.

وجاء قرار إنهاء مهام السفير عبد الحميد عبداوي بتاريخ 24 اوت الماضي أين تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب . بعد الحملة الشرسة التي سنتها ضد الجزائر وكذا سلسلة الحملات العدائية.