إنهاء مهام سليمان بن كعكع مدير ديوان الحليب وتعيين مختار بوزيان خلفا له

أقال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب بن كعكع سليمان، واستخلفه بمختار بوزيان، وهو أحد الإطارات في القطاع.

وتعتبر الإقالة هذه الثالثة من نوعها في ظرف أسبوعين تشمل إطارات في القطاع كانوا معينين من طرف الوزير السابق عبد الحفيظ هني.

علمت “النهار أونلاين”، من مصادرها الخاصة، بأن المسؤول الأول على قطاع الفلاحة يوسف شرفة، قد عين مدير دعم الإنتاج الوطني للحليب بالديوان الوطني المهني للحليب مختار بوزيان مديرا جديدا لديوان الحليب.

وشغل مختار بوزيان منصب مدير ملبنة المنصورة بولاية تلمسان، ثم منصب مدير دعم الانتاج الوطني بديوان الحليب.

وتأتي هذه التغييرات في إطار سلسلة التقييم والتقويم التي باشرها وزير الفلاحة منذ تعيينه في المنصب خلفا لعبد الحفيظ هني، من طرف رئيس الجمهورية خلال تعديل حكومي جزئي مس هذا القطاع فقط.

وتعوّل السلطات العليا في البلاد من أجل إعطاء نفس جديد والرقي بقطاع الفلاحة لمضاعفة الإنتاج الوطني لمختلف المنتجات وتخصيص جزء منها للصادرات خارج المحروقات.

وتعتبر الإقالة هذه التي تمت أمس الثلاثاء، الثالثة من نوعها التي يقوم بها الوزير في ظرف يقل عن أسبوعين بعد تلك التي شملت الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للحوم الحمراء “ألفيار”، الأسبوع الماضي، والمفتش العام للوزارة ياسين غديري.