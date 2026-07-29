إنهاء مهام سليمة مسراتي من رئاسة السلطة العليا للشفافية

وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يقضي بإنهاء مهام سليمة مسراتي، بصفتها رئيسة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وتكليفها بوظيفة أخرى دون الكشف عن طبيعة المنصب الجديد الذي ستشغله.

وجاء في المرسوم الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية والمؤرخ في 21 جويلية 2026، والصادر استنادًا إلى أحكام الدستور والنصوص التنظيمية المعمول بها. أن إنهاء مهام مسراتي، يأتي بعد نحو أربع سنوات من تعيينها على رأس الهيئة. إذ كانت قد تولت المنصب بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جويلية 2022.

وقد تم تكليف أحمد جلاوي، بمهام رئيس للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحتها بالنيابة.