إنهاء مهام “شريط فؤاد” مدير الإستقبال والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية

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نجحت مصالح أمن دائرة العطاف، بعين الدفلى، من حجز قرابة 1 كلغ من المخدرات ومبلغ مالي فاق 100 مليون سنتيم.
إلى جانب توقيف شخص في عقده…
كشفت نهاية الأسبوع الماضي لجنة تحقيق إدارية تابعة للمديرية العامة لمطاحن القنطرة، بولاية بسكرة مكونة من مدقق حسابات ومحاسب،
ومدير مركزي عن ثغرة مالية بقيمة قاربت…
تدعم قطاع النقل بالسكك الحديدية في بجاية بقطار كوراديا ،اين ستنطلق غدا القطار من محة بجاية نحوالجزائر العاصمة.
في أول رحلة لقطار كوراديا الذي وصل اليوم…
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