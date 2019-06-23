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إنهاء مهام “شريط فؤاد” مدير الإستقبال والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية

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إنهاء مهام “شريط فؤاد” مدير الإستقبال والإقامات الرسمية برئاسة الجمهورية
بقلم نسرين محفوف

أنهى رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد، مهام، شريط فؤاد، بصفته مدير الاستقبال والاقامات الرسمية، برئاسة الجمهورية.


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