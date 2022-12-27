إنهاء مهام عدد من رؤساء الدوائر عبر 45 ولاية

أمضى رئيس الجمهورية مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام عدد من رؤساء الدوائر بولايات الوطن.

وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 85 مراسيم رئاسية تتضمن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. الحركة مست 45 رئيس دائرة.

وبموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، تنهى مهام السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

ولاية أدرار :

– عبد المجيد قاري، بدائرة تسابيت،

– علي وردي، بدائرة زاوية كنتة.

ولاية الشلف :

– نورة بدري، بدائرة المرسى.

ولاية الأغواط :

– عبد الرحمان بابراهيم، بدائرة وادي مرة.

أم البواقي :

– يحي صفار، بدائرة عين مليلة،

– عبد الحميد زيتوني، بدائرة مسكيانة،

– رشيدة حسني، بدائرة قصر الصباحي.

ولاية باتنة :

– ندير بطين، بدائرة باتنة،

– لزهر بوبكري، بدائرة تازولت،

– عبد الحميد شريف، بدائرة المعذر،

– عبد العزيز مسيخ، بدائرة عين جاسر،

– امحمـد مزيان، بدائرة عين التوتة،

– الصديق بورزق، بدائرة بوزينة.

ولاية بجاية :

– محند السعيد وعراب، بدائرة بجاية،

– نورة غانمي، بدائرة سوق الإثنين.

ولاية بسكرة :

– بشير رحومة، بدائرة فوغالة.

ولاية بشار :

– عبد القادر عامري، بدائرة بشار،

– بوبكر كوني، بدائرة قنادسة.

ولاية البليدة :

– عبد الغاني عباس، بدائرة موزاية.

ولاية البويرة :

– محمـد بركة، بدائرة سور الغزلان،

– جموعي مدوح، بدائرة سوق الخميس،

– لخضر زيتوني، بدائرة مشد الـله.

ولاية تامنغست :

– عبد المالك بختاوي، بدائرة سيلات أباليسا،

– نورالدين حملاوي، بدائرة تاظروك.

ولاية تبسة :

– سماعين سماعي، بدائرة تبسة،

– عبد الحميد هباز، بدائرة الونزة.

ولاية تلمسان :

– عبد الهادي كحلاوي، بدائرة حنين،

– محمـد طنفار، بدائرة الغزوات،

– عبد الكريم بن بابا علي، بدائرة صبرة،

– عادل داودي، بدائرة مغنية،

– محمـد بوبترة، بدائرة ندرومة،

– سمير مارك، بدائرة بني سنوس،

– عبد المالك معبد، بدائرة سيدي الجيلالي.

ولاية تيارت :

– سعيد منصوري، بدائرة تيارت،

– تواتي بن شهيدة، بدائرة واد ليلي.

ولاية تيزي وزو :

– صوفيان معمري، بدائرة ماكودة،

– فيصل بلمقدم، بدائرة عين الحمام،

– يوسف سريم، بدائرة تيزي راشد.

– لزرق بن رحمة، بدائرة ذراع الميزان.

ولاية الجلفة :

– عثمان محي الدين، بدائرة مسعد،

– عمر العمري، بدائرة الشارف،

– محمـد السعيد حنيش، بدائرة عين الابل.

ولاية جيجل :

– لخضر حاج علي، بدائرة العوانة،

– رشيد بن عابد، بدائرة الشقفة.

– رضا شعبوب، بدائرة الميلية.

ولاية سطيف :

– بشير فرطاس، بدائرة العين الكبيرة،

– يونس بن مراح، بدائرة بوعنداس.

ولاية سعيدة :

– مصطفى بن قربة، بدائرة يوب،

– بختة هواري، بدائرة الحساسنة.

ولاية سكيكدة :

– اليمين بن شور، بدائرة سكيكدة،

– بوعلام علواش، بدائرة الحروش،

– حليمة لخضاري، بدائرة ابن عزوز،

– جمال منصوري، بدائرة القل،

– محمـد بورنان، بدائرة أم الطوب.

ولاية سيدي بلعباس :

– جمال أيت حمودة، بدائرة رأس الماء،

– محمـد غريسي بن يوسف، بدائرة الزفيزف،

– محمـد طعام، بدائرة مرين.

– نوارة عبوب، بدائرة تلاغ.

ولاية قسنطينة :

– أمال لمعيني، بدائرة ابن زياد.

ولاية المدية :

– ابراهيم بومعزة، بدائرة المدية،

– عبد الرزاق بعوش، بدائرة عوامري،

– بشير باحة، بدائرة القلب الكبير،

– فاطمة الزهراء محاد، بدائرة البرواقية،

– إيمان مقا، بدائرة سي المحجوب،

– كهينة أوتمازيرت، بدائرة وزرة،

– بلخير بن زرقة، بدائرة سغوان.

ولاية مستغانم :

– ربيعة طبال، بدائرة عشعاشة،

– نور الدين لزرڤ، بدائرة سيدي علي،

– عمر حشلاف، بدائرة عين تادلس،

– عبد الغني خلدون، بدائرة بوقيراط،

– نورالدين دريدي، بدائرة ماسرة،

– الأزهر معيوف، بدائرة سيدي الأخضر. 2 ١٩ ديسمبر سنة ٢٠٢٢ م

ولاية تندوف :

– عبد الحق بوزيان، بدائرة تندوف.

ولاية الوادي :

– منير سناتي، بدائرة البياضة،

– محمـد العيد غزارة، بدائرة الدبيلة،

– محمـد عبد القادر بكادي، بدائرة طالب العربي.

ولاية خنشلة :

– عبد المجيد بن عيسى، بدائرة قايس،

– عبد الناصر نعيوة، بدائرة الحامة.

– مراد بن مصطفى، بدائرة خنشلة.

ولاية سوق أهراس :

– عبد السلام موهوبي، بدائرة مداوروش،

– خميسي مناعي، بدائرة بئر بوحوش،

– مصطفى بن زيان، بدائرة تاورة،

– عبد المالك بن عزيزة، بدائرة المشروحة.

– عبد الرحمان بريش، بدائرة سوق أهراس.

ولاية تيبازة :

– نورالدين سويسي، بدائرة أحمر العين،

– عبد العالي عباس، بدائرة بواسماعيل.

ولاية ميلة :

– خيرالدين مسمي، بدائرة عين البيضاء حريش،

– السبتي بودراهم، بدائرة تاجنانت،

– محمـد البشير تير، بدائرة سيدي مروان،

– عبد الوهاب بن رامول، بدائرة تسادان حدادة.

ولاية عين الدفلى :

– رياض بن أحمد، بدائرة عين الدفلى،

– جميلة بن قداش، بدائرة العبادية،

– بن عومر فخة، بدائرة الخميس،

– خالد ضيف اللـه، بدائرة برج الأمير خالد،

– عزالدين سلطاني، بدائرة مليانة،

– جمال براهمي، بدائرة حمام ريغة،

– هشام براية، بدائرة بطحية،

– بلعيد زنية، بدائرة العامرة،

– حورية عزوني، بدائرة جليدة.

ولاية المسيلة :

– عبد اللـه بلعيد، بدائرة بوسعادة،

– خليفة زرافة، بدائرة بن سرور،

– عبد القادرغبريني، بدائرة عين الملح.

ولاية معسكر :

– نصيرة عبد الرحمان، بدائرة الحشم.

– العيد طيبي، بدائرة تيغنيف.

ولاية ورقلة :

– توفيق داودي، بدائرة الطيبات،

– كريم أمجكوح، بدائرة حاسي مسعود،

– مسعود بن حامو، بدائرة البرمة.

– علي عابد مرايم، بدائرة ورقلة.

ولاية وهران :

– محمـد مزيان، بدائرة وهران،

– فاطمة شنين، بدائرة بوتليليس،

– عبد الحكيم فقراوي، بدائرة السانية،

– الزهرة بوصبع، بدائرة بطيوة،

– عزيز عزالدين ، بدائرة أرزيو.

ولاية البيض :

– محمـد حراتي، بدائرة بوعلام،

– بلخير بوطالب، بدائرة رقاصة.

ولاية إيليزي :

– عبد القادر بولمعالي، بدائرة إيليزي،

– محمـد شافع، بدائرة إن أمناس.

– الجيلالي قادري، بدائرة شلالة.

ولاية برج بوعريريج :

– أمين قريمس، بدائرة عين تاغروت،

– عمار صالحي، رأس الوادي.

ولاية بومرداس :

– لعريبي دغة، بدائرة بومرداس،

– الهادي بن إيدر، بدائرة الناصرية،

– محمـد شوكران، بدائرة بغلية.

ولاية الطارف :

– عبد المالك مخلوفي، بدائرة الطارف،

– زهير فضالي، بدائرة بن مهيدي،

– راضية هواين، بدائرة بوثلجة.

ولاية النعامة :

– امحمـد بليلة، بدائرة سفيسيفة،

– أمين محمـد خليفة، بدائرة مشرية،

– قدور بلقناديل، بدائرة عين الصفراء.

ولاية عين تموشنت :

– فوضيل بودار، بدائرة حمام بوحجر.

ولاية غرداية :

– عابد قرجوج، بدائرة بريان،

– عبد القادر بوعيش، بدائرة القرارة،

– جمال بن بوزيد، بدائرة المنصورة.

ولاية غليزان :

– سعيد العمري، بدائرة المطمر،

– سعيد بن ساحة، بدائرة زمورة.

ولاية توقرت :

– محمـد ناصر بوكرش، بدائرة الحجيرة (ولاية ورقلة – سابقا).

ولاية إيليزي :

– محمـد لهشمي، بدائرة برج عمر ادريس.