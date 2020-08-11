إنهاء مهام عدد من رؤساء الدوائر والبلديات بعدة ولايات

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مهام اليوم الثلاثاء مسؤولين إنجاز المشاريع بمناطق الظل عبر الوطن.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية فقد أنهى الرئيس تبون مهام عدد من رؤساء الدوائر ورؤساء البلديات بعدد من الولايات

وأضاف البيان أن المؤولين المتهية مهام سيتم التحقيق معهم في إطار التقاعس في إنجاز المشاريع

ويتعلق الامر بكل من رئيس دائرة الاتية أسمائهم:

إنهاء مهام رئيسة دائرة أولاد عبد القادر بالشلف

إنهاء مهام رئيس دائرة فيض البطمة بالجلفة

إنهاء مهام رئيس دائرة السانية بولاية وهران

إنهاء مهام رئيس دائرة الرمكة بولاية غليزان