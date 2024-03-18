إنهاء مهام عضو وتعيين آخر في المجلس الأعلى للقضاء

تم إنهاء مهام جازية صاش بصفتها عضوا في المجلس الأعلى للقضاء، حسبما ورد في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

وجاء في الجريدة الرسمية: “بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، تنهى مهام السيدة جازية صاش بصفتها عضوا في المجلس الأعلى للقضاء”.

كما تم تعيين عماد الدين وادي، عضوا في المجلس الأعلى للقضاء.

وجاء في الجريدة الرسمية في عددها الأخير: “بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 شعبان عام 1445 الموافق 6 مارس سنة 2024، يعين السيد عماد الدين وادي عضوا في المجلس الأعلى للقضاء”.