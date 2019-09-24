إنهاء مهام علاش وترسيم القرار بعد اجتماع مجلس إدارة مؤسسة تسيير مطار الجزائر

علمت “النهار أونلاين” أن الطاهر علاش المدير العام لمؤسسة تسيير مطار الجزائر قد تقرر إنهاء مهامه.

وأوضحت المصادر أن القرار اتخذته مصالح الوزارة الوصية، في انتظار ترسيمه من قبل مجلس إدارة المؤسسة.

وعلى الجهة المقابلة، قال الطاهر علاش إنه ما يزال يمارس مهامه في مكتبه، مؤكدا على أنه لم يتلق أي إشعار بالموضوع من الجهة الوصية.

وقالت مصادر مطلعة، إن من المقرر أن يجتمع مجلس إدارة مؤسسة تسيير مطار الجزائر، على أن يكون جدول أعمال الاجتماع إجراء تقييم لحصيلة عمل علاش.

وحتى مساء اليوم الثلاثاء، لم يتلق أعضاء مجلس الإدارة دعوات لحضور الاجتماع المرتقب، وهو ما يرجح أن عقده لن يكون قبل يوم الخميس.