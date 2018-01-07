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إنهاء مهام عميد كلية الحقوق بجامعة الجزائر1

أخبار الجزائر
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إنهاء مهام عميد كلية الحقوق بجامعة الجزائر1
بقلم إيمان علي إسماعيل

علمت “النهار”اليوم من مصادر مطلعة أنه تم ، إنهاء مهام عميد كلية الحقوق بجامعة الجزائر1 لمطاعي نورالدين،

وكشفت ذات المصادر  عن تعيين وادي عماد الدين خلفا له.

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التعليقات (1)

  • بشير

    هذا هو مصير النزهاء.

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