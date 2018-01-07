إنهاء مهام عميد كلية الحقوق بجامعة الجزائر1

وكشفت ذات المصادر عن تعيين وادي عماد الدين خلفا له.
هذا هو مصير النزهاء.
ناشد سكان المناطق المعزولة بولاية ميلة السطات، بإنعدام الغاز الطبيعي منذ الستينيات، وحرمانهم من التدفئة خلال فصل الشتاء.
إضافة أن السكان، يلجئون إلى الإحتطاب نظرا لشدة…
سوق الخردوات أو كما يسمى سوق الريبوتا المتواجد في أحياء القصبة وسط العاصمة والتي تتنوع فيه السلع القديمة المعروضة للبيع.
طاولات تعرض سلع متواضعة وربما أشياء…
إنتهت العطلة الشتوية، وعادت الاسرة التربوية للعمل بعد 15 يوم من الراحة، وبداية الفصل الثاني من السنة الدراسية 2017/2018.
تقربت النهار، من بعض التلاميذ وإستفسرت كيف…
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التعليقات (1)
هذا هو مصير النزهاء.