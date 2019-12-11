إنهاء مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة تيارت

أنهى أول أمس مدير جامعة عبد الرحمان بن خلدون بتيارت أ.د ميموني عبد النبي، مهام عميد كلية علوم الطبيعة والحياة عوابد أسمهان وخلّفها د. بن عيشاتة لزرق على رأس الكلية.

ولم تعرف بعد الأسباب وراء هذا القرار ، غير أن مصدر مسؤول اعتبر أن هذا التغيير الجزئي يدخل في إطار مبدأ التداول و اعطاء نفس جديد للجامعة.

وفي السياق ،تم أول أمس تنصيب بصفة رسمية د بن سليمان عبد القادر ، في منصب أمين عام للجامعة بعد أن كان مكلفا بتسيير مصالح الأمانة العامة مؤقتا منذ بداية الدخول الجامعي.

وقد حضر مراسيم التنصيب عمداء الكليات و إطارات الجامعة.

وفي كلمته جدد مدير جامعة تيارت من الجميع ببذل المجهودات كل حسب منصبه خدمة للتحصيل العلمي