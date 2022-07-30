إنهاء مهام محافظ مهرجان تيمقاد

كشف مدير تنظيم توزيع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة والفنون، سمير ثعالبي، عن إنهاء مهام محافظ الدورة الثانية والأربعين من مهرجان تيمقاد الدولي بباتنة.

وجاء هذا القرار عقب الحادثة الأخيرة التي شهدتها السهرة الافتتاحية من المهرجان. حيث تم إلغاء الحفل المبرمج بسبب عطب تقني.

وكشف سمير ثعالبي عن تعيين مدير الديوان الوطني للثقافة والإعلام السيد عبد الله بوقندورة محافظاً جديدا للمهرجان.

كما أكد ذات المسؤول، على الإبقاء على جميع أعضاء المحافظة والإلتزام بالبرنامج الفني المسطر من طرف المحافظ السابق.

وطمأن ثعالبي، بحرص الوزارة، على إستكمال البرنامج وحفظ حقوق الفنانين المشاركين في الطبعة الثانية والأربعين للمهرجان.