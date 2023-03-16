إنهاء مهام مدراء ورؤساء أقسام بمجمع صيدال

أنهت المديرة العامة لمجمع صيدال فاطوم أقاسم، مهام العديد من المدراء ورؤساء الأقسام.

وحسب بيان لوزارة الصناعة الصيدلانية، فإن القرار جاء عملا بتوجهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الرامية إلى إنعاش الإنتاج الوطني. وإعادة تأهيل مجمع صيدال. لتمكينه من استعادة مكانته الريادية في السوق الصيدلانية الوطنية. وبما يتوافق بتعليمات وزير الصناعة الصيدلانية علي عون. حيث أنهت المديرة العامة للمجمع صيدال فاطوم أقاسم ، مهام العديد من المدراء ورؤساء الأقسام.

كما أضاف البيان، أنه سيتم ضمان إستمرارية الخدمة من قبل إطارات معينين بالنيابة. في انتظار إعادة نشر الكفاءات داخل المجمع. لتمكينه من تحقيق الأهداف المحددة المسطرة ضمن برنامج التطوير الخاص به.

وكان وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، قد أكد أن مجمع صيدال ستطبق عليه عقوبات ردعية مثله مثل المؤسسات الخاصة بداية من هذا الأسبوع لقلة المردودية.

وأشار وزير الصناعة الصيدلانية في تصريح له على هامش زيارته إلى ولاية تيبازة، أنه قد أعطى تعليمات لمجمع صيدال سابقا غير أنها لم تطبق على أرض الواقع. ولم يطرأ أي جديد في المؤسسة. بالإضافة كذلك إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات العقابية بداية من الأسبوع القادم. خاصة بعدما تم منحهم مهلة قبل 6 أشهر، غير أنهم لم يأخذو التعليمات بعين الإعتبار.

كما أضاف الوزير علي عون، أن بعض المسيرين في المركزية أبوا دون ذلك. مؤكدا تنحيتهم من مهامهم في القريب العاجل. خاصة وأن هناك رواتب تدفع لعمال دون تقديم أي مقابل. مضيفا أنه سيأخذ مسؤوليته بالكامل بصفته مسؤولا عن القطاع واتخاذ إجراءات وعقوبات ردعية صارمة ضد المجمع. حيث ستطبق هذا الأسبوع.

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