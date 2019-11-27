إنهاء مهام مديرة الخدمات الجامعية في عين تموشنت بعد تقارير سوداء عن قطاعها

عين وزير التعليم العالي والبحث العلمي إطارا من قطاعه كان يشغل منصب مدير إقامة جامعية بعين الدفلى، في منصب مدير الخدمات الجامعية بعين تموشنت.

وتمت ترقية المدير الجديد وتعيينه خلفا للمديرة السابقة التي أنهيت مهامها، على خلفية تقارير سوداء رفعتها نقابات وطلبة.

وجاءت هذه التقارير بعد تحقيق حصري بث عبر تلفزيون “النهار”، وتم فيه كشف الوضعية الكارثية للخدمات بمختلف الاقامات الجامعية.

ورصد التقرير تصريحات مثيرة لطلبة ومنظمات طلابية، بالإضافة إلى إعترافات حول تدهور الأوضاع على مستوى الإقامات الجامعية.

وثمن عمال وطلبة المركز الجامعي بعين تموشنت سواء المقيمين منهم أو المستفيدين من النقل، قرار الوزارة، وعبروا عن امتنانهم لتلفزيون “النهار” ولجرأته في كشف الحقيقة.