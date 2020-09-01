إنهاء مهام مديري موبيليس وإتصالات الجزائر وإستدعاء مدير البريد لمهام أخرى

تم اليوم الثلاثاء إنهاء مهام عبد الكريم دحماني المدير العام لبريد الجزائرالذي تم استدعاؤه لمهام أخرى وتم تكليف إطار بالمؤسسة بمهام مدير عام بالنيابة لبريد الجزائر.

كما أجريت تعيينات هامة على مستوى كل من إتصالات الجزائر، بالإضافة لمجمع اتصالات الجزائر ، وكذا لمؤسسة موبيليس.

وتم تعيين الآتية أسماؤهم:

كريم بي بي تريكي مديرا عاما لمجمع اتصالات الجزائر

حسين حلوان رئيسا مديرا عاما لمؤسسة اتصالات الجزائر

عادل دوكالي رئيسا مديرا عاما لمؤسسة موبيليس

من جهتة اخهرى تم إنهام مهام عمر بن عالية مدير المركز الوطني للصكوك البريدية

وجاءت هذه التغيرات على مستوى وزارة البريد والمواصلات السلكية و اللاسلكية، بعد سلسلة التذبذبات التي شهدتها شبكة الأنترنت بالإضافة إلى مشكل السيولة الذي عرفته مراكز البريد.