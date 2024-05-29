إنهاء مهام مديري مينائي الجزائر وعنابة

تقرر إنهاء مهام كل المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر رابح بسكري، والمدير العام لمؤسسة ميناء عنابة رياض بوحفص.

وحسب المصادر التي أوردت الخبر للنهار أونلاين، فقد تم تعيين “عبد الحميد بولعام” مديرا عاما بالنيابة لمؤسسة ميناء الجزائر خلفا لـ”رابح بسكري” الذي شغل هذا المنصب منذ نوفمبر 2022.

وكان الوافد الجديد على رأس ميناء الجزائر، قد شغل في السابق منصب نائب مدير مكلف بالشؤون الإدارية. وفقا لذات المصادر.

أما رياض بوحفص الذي عين شهر ماي 2023 على رأس ميناء عنابة خلفا بومنجل خير الدين الذي أحيل للتقاعد فقد تم انهاء مهامه هو الآخر.

وتجدر الإشارة، إلى أن رياض بوحفص كان يشغل منصب مديرا لقسم القاطرات في ميناء سكيكدة، قبل تعينه مديرا عاما لميناء عنابة.