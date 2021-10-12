إنهاء مهام مدير إذاعة قسنطينة ومنشّطة برامج بسبب بثّ ترانيم تمجّد المسيحية!

إحالة مخرج وتقني على المجلس التأديبي

أنهى المدير العام للإذاعة الوطنية، محمد بغالي، مهام كل من مدير إذاعة قسنطينة “سيرتا”، مراد بوكرزازة، ومقدّمة برامج “أغاني الزمن الجميل”، عن العمل، مع إحالة كل من مخرج الحصة والتقني العامل على الحصة على المجلس التأديبي، على خلفية بثّ أغنية للفنانة اللبنانية “فيروز” تمجّد خلالها الديانة المسيحية.

وحسب مصادر مطلعة، فإن الحصة التي تم بثها، يوم السبت الفارط، كانت محل تحقيق إداري أفضى إلى تلك القرارات، والتي مست المدير، وهو كاتب وصحافي في إذاعة قسنطينة منذ قرابة 30 سنة، وعيّن على رأس الإذاعة شهر أفريل من سنة 2020، بالإضافة إلى المنشطة، وهي متقاعدة بنفس المؤسسة، وعملت لفترة مؤقتة كمتعاونة.

وأشارت مصادر “النهار”، إلى أن التحقيق الذي لا يزال ساريا لتحديد ملابسات الحادث وأسبابه وأهدافه، وما إن كان يتعلق بخطإٍ مهني أم يتجاوز ذلك، أفضى أوليا إلى أن الكلمات التي جاءت في الأغنية “يا يسوع” التي تحمل معاني الألوهية وطلب الرحمة من المسيح عيسى عليه السلام، تعدّ إشادة بتعاليم الديانة المسيحية على منبر الإذاعة، مما تمخضت عنه القرارات سالفة الذكر، في حين، تم تعيين مسؤولة بقسم الأخبار على رأس الإدارة بالنيابة إلى حين تعيين مدير جديد لاحقا.