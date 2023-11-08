إنهاء مهام مدير الإقامة الجامعية حمون فاطمة بالقليعة وتعيين قرفي شريف خلفا له

أنهيت مهام مراد الزين مدير الإقامة الجامعية حمون فاطمة بالقليعة، فيما تم تعيين قرفي شريف خلفا له، حسب مصادر “النهار أون لاين”.

يشار أن موقع “النهار أون لاين”، سبق وأن تطرق لقضية الإقامة الجامعية، بعد مراسلة الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين. لوزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري طالبت فيها بانصاف المدينة الجامعية تيبازة. التي تواجه سوء التسيير وخدمات جامعية سيئة على مستوى الإقامة الجامعية حمون فاطمة و يمينة صلاح.

أين أكدت أن قطاع الخدمات الجامعية لا يشهد حالة للإستقرار في هذا الموسم نتيجة اتباع سياسة الهروب إلى الأمام. من طرف المدير الولائي الحالي و كل من مدير الإقامة الجامعية حمون فاطمة. و يمينة صلاح الذين يعملون دون هوادة في تكسير سيرورة السنة الجامعية الجديدة و هذا نتيجة غلقهم باب الحوار من جهة و ضرب التنظيمات الطلابية مع بعضها البعض لإحداث أزمة بين الحركات الطلابية.