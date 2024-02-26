إنهاء مهام مدير الإقامة الجامعية يمينة صلاح بالقليعة

أنهى المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية البروفيسور مراد قريشي. صبيحة اليوم مهام مدير الإقامة الجامعية يمينة صلاح بالقليعة. بولاية تيبازة فيما تم تكليف “فرصادو كريمة” بتسيير الإقامة الجامعية.

يشار أن موقع “النهار أون لاين”، سبق وأن تطرق لقضية الإقامة الجامعية. بعد مراسلة الرابطة الوطنية للطلبة الجزائريين. و الحركة الوطنية للطلبة الجزائريين لوزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري طالبوا فيها بانصاف الحي الجامعي. الذي يواجه سوء التسيير وخدمات سيئة على مستوى الإقامة الجامعيةيمينة صلاح.

هذا و كلف المدير الولائي للخدمات الجامعية تيبازة بشير بوباعية فرصادو كريمة. لتسيير الإقامة الجامعية خلفاً للمدير السابق. و تم تسليم و استلام المهام في مقر المديرية بحضور رئيسة قسم المراقبة. و التنسيق و رئيسة قسم المنح ورئيس قسم الصفقات العمومية.