إنهاء مهام مدير الثقافة بالمسيلة بسبب “الإهانة والإساءة” لأحد رموز الثورة التحريرية

أنهت وزارة الثقافة أمس مهام مدير الثقافة لولاية المسيلة رابح ظريف على خلفية إساءته وإهانته لاحد رموز الثورة التحريرية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نقلا عن وأج أن تنحية مدير الثقافة بالمسيلة جاء “بتجنيه على ذاكرة عبان رمضان مرفوض شكلا ومضمونا”.

وإعتبرت الوزارة أن الشهيد عبان رمضان بأنه “أحد الوجوه الكبرى والخالدة للثورة الجزائرية وأحد مهندسي مؤتمر الصومام”.

وأن الإساءة إلى الشهداء والمجاهدين الذين دفعوا الثمن بحياتهم لا ينضوي بأي شكل تحت حرية التعبير” حسب ذات البيان .

من جهة اخرى تبرأت وزارة الثقافة بما قام به رابح ظريف وإعتبرته بالفعل “المتهور والمرفوض أخلاقيا وسياسيا من طرف أحد كوادرها”.

وبأنه “لم يلتزم الحد الأدنى بقواعد المسؤولية”، والذي “من المفروض أن يتحلى بها إطار ومثقف يقود مديرية للثقافة ويمثل سياسة الحكومة الثقافية عند مواطني وسكان ولاية من ولايات الوطن”.