إنهاء مهام مدير الخدمات الجامعية بباتنة بعد فيديو تدشين مرش في اقامة للطالبات

قرر الديوان الوطني للخدمات الجامعية اليوم إنهاء مهام مدير الخدمات الجامعية لباتنة وسط، بعد الضجة التي أحدثها فيديو تدشين مرش للطالبات بمناسبة عيد المرأة.

وظهر مدير الخدمات الجامعية في الفيديو وهو يسير على سجاد أحمر متقدما نحو لوح تدشين المرش وسط أنغام الموسيقى وطلقات البارود.

ولقيت تلك اللقطات المصورة استهجانا واسعا من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي. بسبب المبالغة في الاحتفالية ومحاولة تصوير تدشين المرش على أنه إنجاز عظيم.

كما حاولت إدارة الاقامة الجامعية للبنات مهداوي خديجة تبرير ما حدث بالقول أن تدشين المرش تزامن مع الاحتفالات بعيد المرأة. حيث تم تكريم الطالبات بوجبة عشاء على شرفهن. وقبل ذلك تم تدشين المرش لوضع حد لمعاناتهن مع الاستحمام داخل غرفهن أو خارج الإقامة في ظروف غير مريحة.

ورغم تلك التبريرات إلا أن حادثة تدشين المرش عصفت بمدير الخدمات الجامعية. في وقت يجري حديث عن قرب تنحية مديرة الاقامة الجامعية. في انتظار ما ستسفر عنه لجنة التحقيق المتوقع وصولها الى باتنة خلال الساعات القليلة القادمة.

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