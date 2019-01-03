إنهاء مهام مدير الصحة لولاية باتنة

كشفت مصادر مطلعة للنهار أن وزير الصحة قد أنهى رسميا مهام مدير الصحة لولاية باتنة مع تعيين مدير جديد.

من المنتظر أن يستلم مهامه الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادرنا الى أن سبب انهاء المهام كان طبيا بعد عجز المعني عن أداء مهامه منذ فترة.

فقد ربطت مصادر أخرى عملية انهاء المهام بجملة الفضائح التي شهدها قطاع الصحة في الأشهر الأخيرة على رأسها كثرة الاخطاء الطبية التي راح ضحيتها عدد كبير من المرضى منهم من توفوا ومنهم من لازمتهم اعاقات بصرية وحركية طوال الحياة.

إضافة الى التعامل المشبوه مع عودة مرض البوحمرون قبل اسابيع، وكيف حاولت اطراف من داخل مديرية الصحة تغطية القضية والتستر عنها.

كما أن المدير المنتهية مهامه كان محل تقارير سلبية من جهات عديدة، كما أنه لم يتمكن من ربط علاقات عمل توافقية مع شركاء القطاع على غرار الصيادلة.