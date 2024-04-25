أنهيت اليوم الخميس، مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام عبد السلام بن زاوي.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عبر صفحته الرسمية على منصة فايسبوك أنه تم إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية العليا للصحافة وعلوم الإعلام عبد السلام بن زاوي، وتكليف حاج سالم عطية بتسيير شؤون المدرسة.

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