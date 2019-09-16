إنهاء مهام مدير جامعة تيبازة وعميد كلية المحروقات ببومرداس

أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهام كل من مدير جامعة تيبازة وعميد كلية المحروقات في بومرداس.

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر، اليوم الإثنين، مرسوما تنفيذيا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 أوت 2019 تقرر فيه إنهاء مهام مدير المركزي الجامعي لتيبازة “رابح فوضيل” وكذا إنهاء مهام عميد كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بجامعة معسكر “غماري طيبي”.

وحسب ذات المصدر، فقد تقرر أيضا إنهاء مهام عميد كلية المحروقات والكيمياء بجامعة بومرداس “إيدير حابي”.