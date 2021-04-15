إنهاء مهام مدير شرطة الحدود النوي سيفي

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إنهاء مهام مدير شرطة الحدود النوي سيفي
بقلم نسرين محفوف

أنهى المدير العام للأمن الوطني، فريد زين الدين بن الشيخ، مهام مدير شرطة الحدود النوي سيفي.


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