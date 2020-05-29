إنهاء مهام مدير مركز تربية الخيول بتيارت

أنهت نهاية الأسبوع الماضي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مهام مدير مركز تربية الخيول “شاوشاوة” بتيارت “س.بن عبد المؤمن ” على خلفية مشاكل يعاني منها المركز .

وقد أنهى عمال المركز بعدم قدرة المدير الذي انهيت مهامه على التسيير الامر الذي جعل المركز يتخبط في مشاكل عديدة تأتي في مقدمتها نقص الاعلاف عن الخيول.

وتأخر أجور العمال الذين لم يتلقو اجورهم منذ 5 اشهر بالإضافة إلى الديون المتراكمة التي تجاوزت 15 مليار.

وهي المشاكل التي عجلت بانهاء مهام المدير الذي مكث في منصبه قرابة 29 سنة.

وتزامن مع تنصيب محمد طفياني أحد إطارات المؤسسة على رأس المركز من طرف ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وبحضور مدير المصالح الفلاحية لولاية تيارت.

و عدد من الاطارات الجهوية و المحلية الذي يعول عليه في حل المشاكل التي يعاني منها مركز تربية الخيول والعمال على حد سواء كونه من الاطارات التي لها دراية بجميع مشاكل المركز.