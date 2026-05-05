إنهاء مهام مسؤولين وإحالة متورطين على التأديب بمعهد التكوين المتخصص إمامة في تلمسان

قررت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، اتخاذ جملة من الإجراءات، على إثر تسجيل تجاوزات خطيرة وغير مهنية تتنافى مع القوانين والتنظيمات المعمول بها، شهدها المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني للحرف التقليدية والفندقة والسياحة بإمامة، ولاية تلمسان.

وشملت هذه القرارات إنهاء مهام المكلف بتسيير المديرية الولائية. إضافة إلى إنهاء مهام مدير المعهد وكافة الطاقم المسؤول به. مع إحالة المتورطين على المجلس التأديبي لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لما تقتضيه القوانين.

وتندرج هذه الخطوات في إطار حماية المصلحة العامة وترسيخ قيم المسؤولية والمساءلة. كما تؤكد التزام القطاع بتطبيق القانون بكل صرامة، وصون مصداقية المؤسسات التكوينية. وضمان بيئة تعليمية قائمة على النزاهة والانضباط واحترام القواعد.

وجددت الوزارة تأكيدها على أن أي إخلال بالواجبات المهنية أو تجاوز للأطر القانونية سيُقابل بالإجراءات اللازمة، بما يكفل حماية المؤسسات وتعزيز الثقة في منظومة التكوين.