إنهاء مهام نائب رئيس دائرة الأخضرية في البويرة بعد قطع مواطنين للطريق السيّار

تم،أمس،إنهاء مهام رئيس دائرة الأخضرية بالنيابة، والذي يشغل منصب رئيس دائرة قادرية التي تبعد عن دائرة الأخضرية بـ10 كلم.

حيث أعلن الأمين العام لولاية البويرة،والي الولاية بالنيابة، قرار إنهاء مهام رئيس الدائرة بالنيابة خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد، أمس.

بمقر الدائرة بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي والمدير الولائي للجزائرية للمياه ومدير التخطيط والمسؤولين المحليين، إلى جانب السلطات الأمنية.

وجاء قرار إنهاء مهام المعني بقرار من والي الولاية، عقب الاحتجاجات التي شهدتها الأخضرية أيام العيد.

وقطعهم للطريق السيار لانعدام الماء لأكثر من أسبوع، مع تذبذب في توزيعه خلال الأسابيع الفارطة.

ومن دون تحرك المسؤول المعني المكلف بمهام رئيس الدائرة بالنيابة.

في ذات الوقت، اتخذ والي الولاية بالنيابة، العرجاء الشيخ، قرار تنحية مدير وكالة الجزائرية للمياه بالأخضرية.

نظرا لتقاعسه الذي ترتب عنه تفاقم الأموروخروج المئات من المواطنين إلى الشارع، للتعبير عن غضبهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وفي ذات الاجتماع، تقرر إعادة توزيع الماء عبر كل أحياء المدينة مع تدعيم البلدية بخزانات جديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

إلى جانب دراسة مشكل تراكم النفايات عبر أحياء المدينة منذ أكثر من شهر، حيث تم اتخاذ إجراءات استعجالية.

حسب مصدر محلي، لمعالجة مشكل النفايات.