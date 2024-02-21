إنهاء مهام هؤلاء القضاة

تم إنهاء مهام عدة قضاة، بسبب الوفاة والتقاعد، وهذا بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 18 رجب عام 1445 الموافق لـ30 جانفي 2024.

وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن القضاة الذين تم إحالتهم على التقاعد هم بدوي لعبان، عبد الناصر حاجي، حمزة بن قاسم، بن ابراهيم رحماني. محمد تابوت، مسعود كمين، فرحات بوهلال، أم الحسن سيدي موسى. محمد عبده بن حالة، محمد حطاب، جهيدة، خنفار، سعدي بوتقي، بو عبد الله حس، مليكة حنيفي، مختارية غنيم. يمينة لوراد، صالح عبد الرحيم، حليمة بقادة، صليحة، أمقران، فضيلة ميزاب، جمال غربي، حورية بوديسة. احمد عطوي، حميد وعمارة، زهرة مشاكه، التهامي ميزاب، سعدية شجاعة. صورية بن تازي، تازي مزيان، ناصر صديقي.

أما القضاة الذين تم إنهاء مهامهم بسبب الوفاة فهم العيد بالمعزيز، ابتسام بارودي، فاطمة الزهرة مزيان .

كما تم إنهاء مهام كل من رشيد معزوز، عبد الباسط مشربط، بصفتهما قاضيين.