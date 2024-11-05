إنهاء مهام هؤلاء الولاة المنتدبين 

أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، هذا اليوم، حركة جزئية في سلك الولاة المنتدبين.

ومسّت هذه الحركة، التي جاءت وفقاً لأحكام المادة 92 من الدستور، إنهاء مهام واليَين منتدبين.

ويتعلق الأمر بكل من:

وسيلة بوشاشي، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة.

عبد الرحمان رحماني، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بولاية الجزائر، لاستدعائه لشغل مهام أخرى.

كما تم تحويل السيدة خديجة صيفي، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لعلي منجلي بولاية قسنطينة، بذات الصفة إلى المقاطعة الإدارية لزرالدة بولاية الجزائر.

وتمّ بموجب هذه الحركة، تعيين السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة منتدبين:

صادق حجار بالمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بولاية الجزائر.

بوزيد نور السادات بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة.

عمرو مشيش بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي بولاية قسنطينة.