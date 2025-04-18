 إنهاء مهام وإحالة على المجلس التأديبي في مركز التكوين المهني بقسنطينة 

أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين،ياسين وليد، عن اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة على خلفية ما وصفه بـ”التجاوزات الخطيرة، غير المهنية وغير المسبوقة” التي شهدها المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني “عبد الحق بن حمودة” الواقع بسيدي مبروك في ولاية قسنطينة.

وحسب ما جاء في بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك فقد شملت هذه الإجراءات، التي تأتي حرصاً على الحفاظ على صورة وهيبة القطاع، إنهاء مهام المكلف بتسيير المديرية الولائية للتكوين المهني بقسنطينة. وإنهاء مهام مدير المعهد الوطني المتخصص المعني.

كما تمت إحالة المعنيَين على المجلس التأديبي، لتمكين الجهات المختصة من اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في حقهما.

وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تعكس حرص القطاع على فرض الانضباط المهني وترسيخ ثقافة المحاسبة، مشددة على ضرورة احترام القواعد الأخلاقية داخل جميع مؤسسات التكوين عبر الوطن.

كما ذكّرت الوزارة بأن الحفاظ على صورة وسمعة مرافق قطاع التكوين والتعليم المهنيين مسؤولية لا مجال فيها للتهاون، وأن أي تقصير أو إساءة سيتم التعامل معه بحزم وصرامة تتناسب مع حجم المخالفة المرتكبة.