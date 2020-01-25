إنهاء مهام 22 واليا وواليا منتدبا

أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في حركة جزئية أجراها مساء اليوم مهام عدد من ولاة وولاة منتدبين .

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية أنه “طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم.

وذلك بموجب مرسوما يتعلق بحركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين أين انها بموجبه مهام 22 واليا وواليا منتدب.

وحسب ذات البيان فإنه يتعلق الامر بكل من:

– بكوش حمو “ادرار”

– صادق مصطفى “الشلف”

– حجاس مسعود “ام البواقي”

– محمدي فريد “باتنة”

– كروم علي “بسكرة”

– بويعيش علي “تلمسان”

– بن تواتي عبد السلام “تيارت”

– ديف توفيق “الجلفة”

– فار بشير “جيجل”

– لوح سيف الاسلام “سعيدة”

– رابحي محمد عبد النور “مستغانم”

– دلفوف حجري “معسكر”

– بلحجاز الغالي “برج بوعريريج”

– العفاني صالح “تيسمسيلت”

– بوشامة محمد “تيبازة”

– عمير محمد “المسيلة”

– بن يوسف عزيز “عيد الدفلى”

– حجار محمد “النعامة”

– مشري عزالدين “غرداية”

– لقوسام عمار “الدرارية ولاية الجزائر”

– حبيطا محمد “ذراع الريش ولاية عنابة”

– دحماني احمد “المنيعة ولاية غرداية”.