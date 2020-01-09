إنهاء مهام 3 إطارات سامية بسونلغاز الأغواط

أنهت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز في ولاية الأغواط، مهام 3 إطارات سامية مسيرة، يعتبرون أعمدة للمؤسسة.

ويتعلق الأمر بكل من ورئيس قسم الموارد البشرية، ورئيس قسم تقنيات الكهرباء، ورئيس قسم تقنيات الغاز.

وجاء أمر إنهاء المهام الفوري من مسؤوليتهم، من قبل المديرية العامة حسب مصادر “النهار”، وتم التطبيق الفوري له من قبل المديرية الولائية بتسليم كل ما يتعلق بالمنصب المشغول.

ويأتي ذلك، في إنتظار إحالتهم على مجالس التأديبية بالمديرية العامة، بعد قرار الإحالة المحلية.

ويذكر أن الإطارات السالفة الذكر هم أعضاء في المجالس التأديبية، حسب مصادر النهار، والتي أكدت الخبر أنه تم إحالة أحدهم على مجلس التأديب لسوء التسيير، إلا أنه رفض عدم الإمتثال.

والسبب الثاني أنه أكتشف توظيف شخص يجمع بين وظيفتين سونلغاز وسوناطراك، حسب ذات المصادر.

كما تم اكتشاف تلاعبات كثيرة وسوء تسير كبير في التكوين والتوظيف، لعديد من السنوات لرئيس قسم الموارد البشرية .

أن قرارات إنهاء المهام جاء بعد العديد من الإحتجاجات والوقفات السلمية من قبل العمال والموظفين حول سوء التسيير الذي لحق بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، حتى أصبح حديث العام والخاص.

مما اضطر المديرية العامة لإرسال لجنة من مفتشين مركزين لتقصي الحقائق، مكثت قرابة أسبوع في التحقيقات مع جميع العمال والموظفين والدفاتر والصفقات والمسابقات والتكوين.

هذه الأخيرة، حملت تقرير ثقيل للمديرية العامة، والتي جاء على إثرها قرار إنهاء المهام للإطارات السابقة الذكر واحالتهم على مجلس التأديب.